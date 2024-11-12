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Кейт Миддлтон переволновалась Дне памяти павших, но нашла поддержку в лице герцогини Эдинбургской

Уикенд в Великобритании ознаменовался традиционной службой в День памяти павших у Кенотафа. Обычно собравшемуся обществу не нужно объяснять значимость этого мероприятия, ведь оно символизирует память и уважение к тем, кто отдал свои жизни в сражениях.

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