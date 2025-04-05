«Алеша взял грязные деньги диаспоры»: армяне, разгромившие парковку в Ростове, подкупили русского свидетеля. Новый поворот в громком деле

Roman Resser В 90-х я тоже любил руки распускать. Теперь этого делать нельзя, Авторитетные хулиганы "переквалифицировались" в откровенных пидоров. Спускаюсь, прошу прекратить. Как правило, в ответ грубят. Демонстративно достаю телефон, набираю 002. Признаюсь, иногда хочется вернуться в "лихие 90-е". Поэтому "операторы" снимающие со всех ракурсов и этажей, могут сыграть против меня. Эти мрази не стоят того, чтоб я с внуками виделся только на "свиданке". Обычно называют стукачем, отборно матерясь, уходят, либо прекращают буянить.

Александр Пятнистый Ёбаныйв рот, просто выслать армяшек домой, предварительно дав 10 лет на урановых рудниах. А остальных, включая диаспору- на родину, без правава вернуться. Продажнях судейских, прокурорских и чинуш- в общую зону строгого режима, можно и нужно по дороге применить "при попытке к бегству" или аналог. Судить всех и армяшек-сволочей и остальных по УК РСФСР в редакции 1926 года.