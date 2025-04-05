«Алеша взял грязные деньги диаспоры»: армяне, разгромившие парковку в Ростове, подкупили русского свидетеля. Новый поворот в громком деле

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Roman Resser
В 90-х я тоже любил руки распускать. Теперь этого делать нельзя, Авторитетные хулиганы &quot;переквалифицировались&quot; в откровенных пидоров. Спускаюсь, прошу прекратить. Как правило, в ответ грубят. Демонстративно достаю телефон, набираю 002. Признаюсь, иногда хочется вернуться в &quot;лихие 90-е&quot;. Поэтому &quot;операторы&quot; снимающие со всех ракурсов и этажей, могут сыграть против меня. Эти мрази не стоят того, чтоб я с внуками виделся только на &quot;свиданке&quot;. Обычно называют стукачем, отборно матерясь, уходят, либо прекращают буянить.
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5 час.
Александр Пятнистый
Ёбаныйв рот, просто выслать армяшек домой, предварительно дав 10 лет на урановых рудниах. А остальных, включая диаспору- на родину, без правава вернуться. Продажнях судейских, прокурорских и чинуш- в общую зону строгого режима,  можно и нужно по дороге применить &quot;при попытке к бегству&quot; или аналог. Судить всех и армяшек-сволочей и остальных по УК РСФСР в редакции 1926 года.
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4 час.
Nikita Kopitov
Так даже, если сей Алёша заключил с арами мировое соглашение, по поводу погрома на стоянке и порчи имущества, сам факт то погрома никуда не делся, а значит и факт пресечения арами противоправных действий, Гражданином, тоже имел место быть.
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1 час.
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