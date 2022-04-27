«Повязаны кровью»: Артамонов объяснил, почему многие украинские военные не сдаются

Военный обозреватель холдинга «Правда.ру» Александр Артамонов заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины на данный момент состоят порядка 200-250 тысяч человек, представляющие собой обстрелянные войска, которые отработали навыки в Донбассе.