«Блокада объединяет регионы»: член Общественной палаты России Елена Малышева рассказала об уроках прошлого

В рамках спецпроекта «Петербургского дневника» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - Елена Петровна, что лично для вас и для вашей семьи значит блокада Ленинграда? - Я москвичка, и мои корни в Москве.
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