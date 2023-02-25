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Серьёзность конфронтации России с Западом поставила с новой силой вопрос о вероятности перерастания этого конфликта в ядерный

Серьёзность конфронтации России с Западом поставила с новой силой вопрос о вероятности перерастания этого конфликта в ядерный

ФОТО: DANCE60/SHUTTERSTОСK.СОM, ЦАРЬГРАД. КОЛЛАЖ: ЦАРЬГРАД АЛЕКСАНДР ДУГИН ДИРЕКТИВА ДУГИНА: ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РУССКОЙ ПОБЕДЫ Серьёзность конфронтации России с Западом поставила с новой силой вопрос о вероятности перерастания этого конфликта в ядерный.

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