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ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Херсонской области

ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Херсонской области

Украинские силы нанесли массированный ракетный удар по территории Новой Каховки и расположенной неподалеку гидроэлектростанции (ГЭС), начался пожар, сообщил журналистам глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

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