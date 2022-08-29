ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Херсонской области

Украинские силы нанесли массированный ракетный удар по территории Новой Каховки и расположенной неподалеку гидроэлектростанции (ГЭС), начался пожар, сообщил журналистам глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
Украинские силы нанесли массированный ракетный удар по территории Новой Каховки и расположенной неподалеку гидроэлектростанции (ГЭС), начался пожар, сообщил журналистам глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
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