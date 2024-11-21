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«Стратегическая политическая манипуляция»

«Стратегическая политическая манипуляция»

ДМИТРИЙ  ЕВСТАФЬЕВ Обобщу, но коротко, поскольку главное сказал вчера ближе к вечеру: ■ Противник вынуждает нас начать играть в эскалацию конфликта по его правилам, которые выстроены на осное концепта политико-информационной войны.

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Комментарии
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Misha Glusch
блабла
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7 час.
Eduard
Конфликт и так есть,
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7 час.

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