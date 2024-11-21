«Стратегическая политическая манипуляция»

ДМИТРИЙ ЕВСТАФЬЕВ Обобщу, но коротко, поскольку главное сказал вчера ближе к вечеру: ■ Противник вынуждает нас начать играть в эскалацию конфликта по его правилам, которые выстроены на осное концепта политико-информационной войны.
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