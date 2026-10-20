Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина — партнёр Вашингтона лишь «в определённом смысле», официального альянса с ней нет, а в НАТО ей не место.
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