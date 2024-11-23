РБК: СК решил усилить борьбу с криминальными банкротствами

Следственный комитет собрался усилить борьбу с криминальными банкротствами. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо руководителя пятого контрольно-следственного отдела Главного следственного управления СК по Москве в адрес руководителей других отделов.
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