Сегодня Международный суд в Гааге начинает рассмотрение иска ЮАР против Израиля

Международный суд в Гааге проведет свое первое заседания сегодня, в четверг, чтобы рассмотреть иск Южной Африки о привлечении Израиля к суду по обвинению в совершении геноцида против палестинцев в секторе Газа.
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