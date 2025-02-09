Роттердам-2025: «Тигр» или смерть!

Роттердамский «Тигр» улыбнулся действительно лучшей картине конкурса — хорватской «Фиуме или смерть!» (Fiume o morte!) Игоря Безиновича, открывшего миру глаза на малоизвестную и удивительную историю о том, как знаменитый итальянский поэт Габриэле Д’Аннунцио, ни у кого не спросив, при поддержке пары сотен гренадеров оккупировал город Фиуме (его нынешнее хорватское название — Риека) и установил в нем фашистский режим во славу великой Италии.