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РБК СТИЛЬ

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Роттердам-2025: «Тигр» или смерть!

Роттердам-2025: «Тигр» или смерть!

Роттердамский «Тигр» улыбнулся действительно лучшей картине конкурса — хорватской «Фиуме или смерть!» (Fiume o morte!) Игоря Безиновича, открывшего миру глаза на малоизвестную и удивительную историю о том, как знаменитый итальянский поэт Габриэле Д’Аннунцио, ни у кого не спросив, при поддержке пары сотен гренадеров оккупировал город Фиуме (его нынешнее хорватское название — Риека) и установил в нем фашистский режим во славу великой Италии.

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