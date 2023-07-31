Закон и Порядок

135 686 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Antanas
    Прекрасная история.👍👍👍👍👍.Кошка Маша перебу...
  • Любовь Кузьмина
    Уважаемые! Все правильно Вы пишете, есть только одно Но. Беларусь, небольшое монолитное государство. В России сотни н..."Батька – мужик"....
  • Виталий Кирпиченко
    Про "Машеньку"(Максакову) , дитя Гос.Думы, что-то умалчиваем? Один муж -- вор в законе. второй -- вор, но писал в Дум...Отлученных от Рос...

«Родина или смерть»: капитан Траоре, яркий представитель нового поколения африканских лидеров

«Родина или смерть»: капитан Траоре, яркий представитель нового поколения африканских лидеров

Второй Экономический и гуманитарный форум Россия — Африка широко освещался в СМИ. Отдельное внимание журналистов было приковано к бравой буркинийской делегации и самому молодому из африканских лидеров, присутствовавших на саммите - тридцатипятилетнему капитану Ибрагиму Траоре, президенту Буркина-Фасо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Daddy Bo
Вот и хороший символ для юнармии: геолог Траоре, по судьбе - капитан. Ничуть не хуже, чем пламенный кубинец доктор Че, по духу революционер, в своё время.
Ответить
3 час.
ШКИПЕР
Так это уже мы проходили в СССР. Помогали всем чем могли революционерам Африки , а потом прощали им долги .
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх