«Родина или смерть»: капитан Траоре, яркий представитель нового поколения африканских лидеров
Второй Экономический и гуманитарный форум Россия — Африка широко освещался в СМИ. Отдельное внимание журналистов было приковано к бравой буркинийской делегации и самому молодому из африканских лидеров, присутствовавших на саммите - тридцатипятилетнему капитану Ибрагиму Траоре, президенту Буркина-Фасо.
Комментарии
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Вот и хороший символ для юнармии: геолог Траоре, по судьбе - капитан. Ничуть не хуже, чем пламенный кубинец доктор Че, по духу революционер, в своё время.
Так это уже мы проходили в СССР. Помогали всем чем могли революционерам Африки , а потом прощали им долги .
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