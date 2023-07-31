«Родина или смерть»: капитан Траоре, яркий представитель нового поколения африканских лидеров

Вот и хороший символ для юнармии: геолог Траоре, по судьбе - капитан. Ничуть не хуже, чем пламенный кубинец доктор Че, по духу революционер, в своё время.

ШКИПЕР

Так это уже мы проходили в СССР. Помогали всем чем могли революционерам Африки , а потом прощали им долги .