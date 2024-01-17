В Киеве раскрыли возможности, которые получит Россия при освобождении Купянска

КИЕВ, 17 января, ФедералПресс. Российские войска продвигаются вперед и в случае необходимости могут получить контроль над железнодорожным узлом на купянском направлении, заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Фабрика новостей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии