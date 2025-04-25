В Госдуме обвинили ЕС и Украину в затягивании мирных переговоров

Украина и европейские страны намеренно затягивают мирные переговоры, чтобы спровоцировать негативную реакцию у президента США Дональда Трампа, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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