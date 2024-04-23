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Проект о сокращении рабочего дня матерям с двумя детьми отклонили

Проект о сокращении рабочего дня матерям с двумя детьми отклонили

Правительство России не поддержало сокращение трудового дня для женщин, имеющих двух и более детей. Однако некоторые депутаты с данной оценкой не согласны и намерены всё равно внести проект в Госдуму, пишут "Известия".

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