Не менее 35 палестинцев погибли из-за ударов Израиля по Газе за сутки

По меньшей мере 35 палестинцев погибли в результате ударов Армии Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа. Об этом в четверг, 1 мая, сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения анклава.
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