США начали работу над прототипами двигателя для истребителя шестого поколения

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Две конструкции двигателя проекта Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP) для истребителя шестого поколения, создаваемого в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) в интересах Военно-Воздушных сил (ВВС) США, прошли важную проверку, позволяющую приступить к работе над прототипами соответствующих силовых агрегатов.