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США начали работу над прототипами двигателя для истребителя шестого поколения

США начали работу над прототипами двигателя для истребителя шестого поколения

Две конструкции двигателя проекта Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP) для истребителя шестого поколения, создаваемого в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) в интересах Военно-Воздушных сил (ВВС) США, прошли важную проверку, позволяющую приступить к работе над прототипами соответствующих силовых агрегатов.

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