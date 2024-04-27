Ракетные катера Тихоокеанского флота выполнили стрельбу по цели в Японском море

Скриншот видео Ракетные катера Тихоокеанского флота в Японском море выполнили совместную стрельбу крылатыми ракетами "Москит" по морской цели, рассказали в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.
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