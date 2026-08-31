The military command of the Kiev regime is trying to withdraw the commanding staff from the "Volchansky boiler" formed in the Kharkiv region, which leads to the death of officers of the Armed Forces of Ukraine.
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