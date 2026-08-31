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The Eurasia Daily news agency

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Mass media: Officers of the 159th Brigade of the Armed Forces of Ukraine were destroyed while trying to escape from the "Volchansky boiler"

Mass media: Officers of the 159th Brigade of the Armed Forces of Ukraine were destroyed while trying to escape from the "Volchansky boiler"

The military command of the Kiev regime is trying to withdraw the commanding staff from the "Volchansky boiler" formed in the Kharkiv region, which leads to the death of officers of the Armed Forces of Ukraine.

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