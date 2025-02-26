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На Медвежьих островах в Якутии обнаружили древние стоянки людей

Ученые нашли на архипелаге Медвежьи острова следы древних людей. Как сообщил ТАСС ведущий сотрудник Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха Виктор Дьяконов, группа впервые полностью обследовала местность в 2024-м и теперь планирует новые экспедиции.

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