Дорин Речан: "Благодарю министра Петра Ротару за его работу"

Премьер-министр Дорин Речан выступил с заявлением, сообщает Noi.md. «Благодарю министра Петра Ротару за его работу в Министерстве финансов, за энергичный вклад в команду правительства и за успешное выполнение задач, поставленных перед Министерством финансов, касающихся исполнения государственного бюджета.