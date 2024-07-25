Дорин Речан: "Благодарю министра Петра Ротару за его работу"

Премьер-министр Дорин Речан выступил с заявлением, сообщает Noi.md. «Благодарю министра Петра Ротару за его работу в Министерстве финансов, за энергичный вклад в команду правительства и за успешное выполнение задач, поставленных перед Министерством финансов, касающихся исполнения государственного бюджета.
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