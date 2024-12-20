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Свидетели и потерпевшие подтвердили причастность Курбонова к убийству Кириллова

Свидетели и потерпевшие подтвердили причастность Курбонова к убийству Кириллова

Свидетели и потерпевшие своими показаниями подтвердили причастность Ахмаджона Курбонова к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

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