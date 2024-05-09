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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хайман забил 9 голов за 6 игр плей-офф, разделив 2-е место в истории НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» сделал дубль в матче против «Ванкувера» (4:5, 0-1 в серии). Теперь на счету Зака Хаймана 10 (9+1) очков в 6 матчах розыгрыша Кубка Стэнли-2024.

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