Александр Рар: Путин и Байден обсуждали разоружение. Это хороший сигнал

Александр Рар, немецкий политолог:- Я думаю, что этот виртуальный саммит был очень полезным. Конечно, нам еще предстоит дождаться более конкретных заявлений по его итогам с обеих сторон, но надеюсь, что он действительно послужит деэскалации.