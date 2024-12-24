Трое осужденных покинули исправительный центр в Свердловской области

23 декабря вечером трое осужденных, отбывающих наказание в виде принудительных работ в одном из исправительных центров ГУФСИН России по Свердловской области, самовольно покинули территорию учреждения, сообщили «ТК» в пресс-службе ведомства.
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