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Евгения Медведева: «В западной системе люди прежде всего заботятся о своем ментальном и физическом здоровье. У нас же на первый план выходят результаты»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о разнице между западным и российским подходами к спорту.

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