Китайская резьба по лаку: Как создается красота, способная пережить несколько тысячелетий

Эта старинная восточная техника не имеет аналогов в западном мире. По трудоемкости с ней не сравнится ни один другой вид резьбы, ведь только для подготовки основы изделия требуется несколько лет, огромное количество дорогостоящего натурального материала и согласованная работа десятков мастеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии