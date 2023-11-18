Китайская резьба по лаку: Как создается красота, способная пережить несколько тысячелетий

Эта старинная восточная техника не имеет аналогов в западном мире. По трудоемкости с ней не сравнится ни один другой вид резьбы, ведь только для подготовки основы изделия требуется несколько лет, огромное количество дорогостоящего натурального материала и согласованная работа десятков мастеров.