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Китайская резьба по лаку: Как создается красота, способная пережить несколько тысячелетий

Китайская резьба по лаку: Как создается красота, способная пережить несколько тысячелетий

Эта старинная восточная техника не имеет аналогов в западном мире. По трудоемкости с ней не сравнится ни один другой вид резьбы, ведь только для подготовки основы изделия требуется несколько лет, огромное количество дорогостоящего натурального материала и согласованная работа десятков мастеров.

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