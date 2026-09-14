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Дураки идут ва-банк. Почему Запад уже не скрывает своих намерений

Дураки идут ва-банк. Почему Запад уже не скрывает своих намерений

Несколько дней тому много шуму опять наделала бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. В рамках бесконечного промотура собственных мемуаров она добралась до Румынии и вновь повторила набор уже хорошо известных тезисов: Минские соглашения стали «якорем» и «тормозом» для России, дав Украине время на подготовку к войне, российский газ был и остаётся нужен Германии, а с Москвой, как ни крути, всё равно когда-нибудь придётся разговаривать.

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