Какой сегодня день: 17 октября

Сегодня, 17 октября, отмечается Всемирный день участкового терапевта. Этот профессиональный праздник отмечают врачи, с которыми сталкивается в своей жизни каждый человек, причём, начиная с раннего возраста.
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