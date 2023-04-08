GT, КНР: В условиях глобальных геополитических изменений США не являются единственным центром силы

Global Times: Плодотворный визит Макрона демонстрирует возобновление обменов на всех уровнях, "основной тон" связей между Китаем и ЕС в 2023 годуВозобновление "основного тона" обменов на всех уровнях после плодотворного визита МакронаАвтор: Чэнь Цинцин и Лю Синь Опубликовано: 08 апреля 2023 года 12:33 по Пекинскому времени7 апреля председатель КНР Си Цзиньпин проводит неформальную встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Сунъюане, Гуанчжоу, провинция Гуандун на юге Китая.