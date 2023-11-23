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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каменский о критике в адрес Капризова: «Хоккей – это командная игра. Он делает свое дело и всем доказал, что он игрок большого уровня»

«Капризова обвиняют в плохих результатах «Миннесоты»? Хоккей – это командная игра, если бы один игрок влиял на результаты, то все играли бы один на один.

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