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Гладков сообщил о двух пострадавших в результате атаки ВСУ

Гладков сообщил о двух пострадавших в результате атаки ВСУ

Губернатор Белгородской области сообщил об отмене ракетной опасности в регионе и Белгороде. В результате атаки Вооруженных сил Украины пострадали два человека, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

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