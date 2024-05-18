Гладков сообщил о двух пострадавших в результате атаки ВСУ

Губернатор Белгородской области сообщил об отмене ракетной опасности в регионе и Белгороде. В результате атаки Вооруженных сил Украины пострадали два человека, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
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