В ЦИК рассказали, когда планируют подвести итоги выборов

ЦИК Беларуси планирует подвести итоги выборов депутатов 1 марта, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко во время встречи с международными наблюдателями от Парламентского собрания Союза Беларуси и России, пишет БЕЛТА.
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