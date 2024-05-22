Скоро покупка автомобиля будет выглядеть иначе: вот что думает эксперт

Вопрос от читателя «За рулем»:– Зачем нужна продажа автомобилей через маркетплейсы?Ответ экспертаНикита Гудков, заместитель главного редактора «За рулем»:– А зачем нужна продажа продуктов, да и любых товаров с доставкой, к которой мы уже так привыкли? Для того, чтобы сэкономить время (не надо ехать в магазин) и чтобы товары вышли дешевле – ведь тогда мы не платим за аренду торговых площадей, зарплату продавцам, кассирам и так далее.