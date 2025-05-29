Бастрыкин потребовал возбудить дело по факту угроз в адрес семьи Мединского

Правоохранителями будут приняты меры по установлению причастных к этому лиц Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с угрозами, поступающими в адрес советника президента РФ Владимира Мединского.
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