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Помпа с ритмом сердца улучшила выращивание органов на чипе в лаборатории

Помпа с ритмом сердца улучшила выращивание органов на чипе в лаборатории

Сердечно-сосудистые препараты — одни из наиболее сложных в разработке. Одна из главных причин: традиционные плоские клеточные культуры не воспроизводят постоянное пульсирующее течение крови, механическое давление стенок сосудов и трёхмерную структуру сердечной ткани.

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