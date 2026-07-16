Помпа с ритмом сердца улучшила выращивание органов на чипе в лаборатории

Сердечно-сосудистые препараты — одни из наиболее сложных в разработке. Одна из главных причин: традиционные плоские клеточные культуры не воспроизводят постоянное пульсирующее течение крови, механическое давление стенок сосудов и трёхмерную структуру сердечной ткани.
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