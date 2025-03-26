Webbankir: более 60% россиян считают квартиру самым выгодным способом вложений

Большинство опрошенных россиян - 62,3% - назвали недвижимость лучшим способом для вложений. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir, которые поступили в редакцию "Газеты.
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