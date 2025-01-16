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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мерседес» не будет проводить официальную презентацию болида 2025 года (Autoracer)

Как стало известно ранее, в 2025 году в «Ф-1» впервые пройдет шоу с показом ливрей болидов, в котором будут участвовать все команды.

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