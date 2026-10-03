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Царьград

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Кресты у деревень и обочин: богослов разъяснил, откуда пошла традиция

Кресты у деревень и обочин: богослов разъяснил, откуда пошла традиция

Религиовед Андрей Лебедев объяснил, зачем у дорог и на въездах в деревни устанавливали православные символы.

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