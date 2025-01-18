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«Барса» сократила отставание от «Атлетико» на 1 очко после 20-го тура Ла Лиги. «Реал» выйдет на 1-е место, если не проиграет «Лас-Пальмасу»

В 20-м туре Ла Лиги каталонская команда сыграла вничью с «Хетафе» (1:1), а мадридская уступила «Леганесу» (0:1).

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