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НСИС внедрил внутренний ИИ для модернизации бизнес-процессов и трансформации АИС страхования в интеллектуальную платформу

НСИС внедрил внутренний ИИ для модернизации бизнес-процессов и трансформации АИС страхования в интеллектуальную платформу

Как заявил генеральный директор АО «Национальная страховая информационная система (НСИС) Николай Галушин на форуме InsurtechDay 2026, на внедрение ИИ в НСИС распространяются те же требования по информационной безопасности, что и на любые другие системы, поэтому развитие происходит во внутреннем защищенном контуре.

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