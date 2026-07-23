НСИС внедрил внутренний ИИ для модернизации бизнес-процессов и трансформации АИС страхования в интеллектуальную платформу

Как заявил генеральный директор АО «Национальная страховая информационная система (НСИС) Николай Галушин на форуме InsurtechDay 2026, на внедрение ИИ в НСИС распространяются те же требования по информационной безопасности, что и на любые другие системы, поэтому развитие происходит во внутреннем защищенном контуре.