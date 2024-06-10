Почти три сотни жителей Буйнакска заболели острой кишечной инфекцией

К врачам обратились более 270 человек, госпитализированы 35.фото: t.me/minzdravmosreg--> Более 270 человек обратились к врачам с признаками острой кишечной инфекции в Буйнакске, сообщил 10 июня пресс-секретарь администрации города Арип Аримов.