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Прибалтийские Вымираты, еврей-антисемит, на Каку нагадили

Прибалтийские Вымираты, еврей-антисемит, на Каку нагадили

А вот сегодня новости разнообразные, но от этого они не стали более оптимистическими. Наоборот они показывают, что идиотизм и нацизм спокойно разгуливают по планете.

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Комментарии
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Александр Олейник
Не надо путать жидов и евреев. Как говорят в Одессе это две большие разницы.
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12 час.
Vladimir Osheschko
По поводу жид и еврей. Некоторые утверждают, что осел и ишак -                разные животные.
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11 час.
Житель Империи
А против СПОРТЛОТО почему не вводят санкции?
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7 час.

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