Арестованный экс-глава Нового Уренгоя Воронов попросился в зону СВО

Экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов останется в СИЗО до декабря 2024 года. При этом во время рассмотрения ходатайства о продлении срока содержания под стражей он попросил у следствия возможности отправиться на СВО.
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