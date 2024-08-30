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Арестованный экс-глава Нового Уренгоя Воронов попросился в зону СВО

Арестованный экс-глава Нового Уренгоя Воронов попросился в зону СВО

Экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов останется в СИЗО до декабря 2024 года. При этом во время рассмотрения ходатайства о продлении срока содержания под стражей он попросил у следствия возможности отправиться на СВО.

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