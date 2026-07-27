Тверская область вошла в тройку лидеров по агротехническому уходу за лесными культурами. Тверская область занимает одну из лидирующих позиций в России по объёмам агротехнического ухода за высаженными лесными культурами — сообщает Министерство лесного комплекса Тверской области.