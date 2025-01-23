Евродепутаты обвинили российские СМИ в распространении «лжи» об СВО

Сегодня депутаты Европейского парламента большинством голосов утвердили резолюцию с призывом к странам-членам Евросоюза расширять санкции против российских СМИ из-за якобы дезинформации и поддержки военных действий на Украине.
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