Петербургские хирурги провели операцию трехлетнему пациенту с использованием ангиографа

Малыш чувствует себя хорошо и готовится к выписке Кардиохирурги Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра Санкт-Петербурга успешно провели операцию трехлетнему пациенту с использованием ангиографа.
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