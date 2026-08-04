Владимир Леонов: «Начну играть в гольф на пенсии»

Фото: Ирина Донова / "Татар-информ" На пресс-конференции перед чемпионатом России по гольфу министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов сделал неожиданное заявление: несмотря на активное развитие гольфа в регионе, он сам пока не играет профессионально, но пообещал взяться за клюшки после завершения карьеры на госслужбе.