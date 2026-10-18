An "incident" at a Canadian military base has resulted in the deaths and injuries of an undisclosed number of people, officials said Saturday evening.
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