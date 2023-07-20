СССР-Россия

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Волгоград стал Сталинградом

Волгоград стал Сталинградом

Волгоград теперь будет Сталинградом 10 дней в году. Решением местных законодателей, 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией город также будут временно переименовывать в Сталинград.

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Комментарии
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И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
А что в ВОлгограде других дел нету??? все проблемы решены? сколько это стоить будет ? и за чей счет? патриотизм попахивает баблом
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14 час.
Н
Николай
Надо ПОСТОЯННО!!!
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12 час.
ИГ
Ирина Голота
&quot;Чем бы дитя не тешилось&quot;... чиновники опять показывают значимость своего присутствия на заседаниях
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4 час.

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